إغلاق 24 منشأة في تبوك

نفذّت الفرق الميدانية بأمانة تبوك وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي (10654) جولة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، بالإضافة إلى عدد من الجولات الرقابية المشتركة مع القطاعات المعنية نتج عنها إغلاق (24) منشأة.

وأوضحت أمانة تبوك أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لخططها الوقائية لضمان سلامة المجتمع، حيث أسفرت عن رصد (49) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهودها للتصدي لجائحة كورونا.

وبيّنت أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشددةً على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.