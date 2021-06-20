“التعليم” تطلق برنامج “نشاطي” لتعزيز القيم الوطنية والتربوية لدى الطلبة خلال الإجازة

تبدأ وزارة التعليم، اليوم، برنامج النشاط الصيفي “نشاطي” للعام 1442هـ-2021م، لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية وفق خطة زمنية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج “نشاطي” -الذي تنفذه وكالة التعليم العام ممثلةً في النشاط الطلابي بجميع مساراته- إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

ويشمل البرنامج الصيفي مشروع “بيئتنا الخضراء” الذي يسهم في تحقيق مبادرة “السعودية الخضراء”، بالإضافة إلى مشروع “الباب” لتعزيز التنافس في المهارات الإنتاجية، وتقديم الطلاب والطالبات أفكاراً جديدة تفتح لهم الفرص الاستثمارية في سوق العمل.

ويحتوي البرنامج على مسابقة “دليلة” الطلابية ذات الأهداف السياحية والاجتماعية، التي تسهم في تفاعل الطلاب والطالبات مع البيئة والارتباط بالهوية الوطنية، من خلال تقديم مواد تعريفية عن المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في المناطق والمحافظات، إلى جانب تنفيذ النشاط الكشفي “هواية وشارة” لإعداد وتأهيل الطلبة الكشافين لاجتياز متطلبات شارات الهوايات الكشفية المختارة.

وتشمل البرامج مسابقة “مُحصّن” للمشاركة في تقديم مواد علمية وتوعوية، تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية أخذ لقاح كورونا، إضافة إلى إقامة مسابقات شعبية وأنشطة بدنية مشوقة، ينفذها المعلمون للطلبة في الأماكن العامة تحت عنوان “ساحة حارتنا”، بما يتوافق مع التنظيمات والإجراءات النظامية والاحترازية لتطبيقها بشكل آمن.

ويضم برنامج “نشاطي” مسابقتين تحت عنوان “اقرأ وارتق” لحث طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة على المشاركة في حفظ القرآن الكريم، وكذلك تقديم مسابقة ثقافية لطلبة المرحلة الثانوية بمسمى “شبابيك” تهتم بإثراء الجوانب المعرفية الشعبية، من خلال البحث عن الأمثال العربية الأصيلة، إلى جانب مسابقة “تخيّل” الهادفة لتنمية مهارات الرسم والتلوين، وتعزيز الخيال، والتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى.