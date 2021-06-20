متحدث “الصحة” ينفي نفاد لقاح أكسفورد-أسترازينيكا من السعودية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه تم رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا خلال هذا العام، مشيرا إلى أن عدد محدود منها يستحق المتابعة والاهتمام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، اليوم، أن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا موجود في المملكة ولا صحة لنفاده من السعودية، مؤكدا أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وتابع: “ندرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى وعند اعتماد ذلك سيتم إعلانه في حينه”، لافتا إلى أن الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن بلغت 16.522.087.