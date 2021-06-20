“صحة الشمالية” ترد على شكوى مواطن لـ”الوئام” بشأن تعرض زوجته لخطأ طبي #عاجل

أصدرت “صحة الشمالية”، بيانا، اليوم (الأحد)، للرد على شكوى من أحد المواطنين لصحيفة الوئام، حول تعرض زوجته لخطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية، عقب إجراء عملية قيصرية لها بمستشفى طريف العام.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، في بيانها، إن هناك لجان متخصصة للتحقيق في أي شكوى مواطن أو مقيم أو أي أحداث للمرضى، مؤكدة أن لديها سلسلة من الإجراءات النظامية المعتمدة من وزارة الصحة، والإدارات المعنية لمتابعة مثل هذه الأحداث حتى يتم الإنتهاء والبت فيها، مع جميع الأطراف.

وأكدت أنه يحق لذويهم متابعة تلك الإجراءات حسب مانصت عليه الأنظمة واللوائح المتبعة في ذلك الشأن .

كما تمنت صحة الشمالية للزوجة موفور الصحة والعافية، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى وذويهم.

وكان المواطن عيادة البناقي قد تقدم بشكوى لوزارة الصحة بالنظر في الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته عندما دخلت مستشفى طريف العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لإجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٢ هـ.

وأكد البناقي لـ “الوئام” : أنه بعد عشرة أيام حصلت التهابات في مكان جرح العملية وخروج فضلات، وعند مراجعة المستشفى اتضح من خلال تشخيص الطبيب المعالج احتمال وجود ثقوب في الأمعاء أثناء العملية.

وأضاف : بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى طريف العام بتاريخ ٧-١١-١٤٤٢ هـ ، فقد تم تحويل زوجتي لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر حيث ترقد هناك وهي تحت المتابعة، وننتظر تحويلها إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وطالب الزوج في شكواه التي تقدم بها لوزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧ ، بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة زوجته.