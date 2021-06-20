“الخارجية الليبية” تشدد على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة

أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أهمية الدور المصري في دعم جهود تسوية الأزمة الليبية، مشيرة إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية استعدادا لعقد انتخابات نزيهة وشفافة.

وشددت في تصريحات لها اليوم، على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال إن الأمن القومي الليبي يمثل امتدادا للأمن القومي المصري، لافتا إلى أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكد خلال استقباله وزيرة الخارجية الليبية، اليوم، موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.