توزيع سلال غذائية على أسر السجناء بتبوك

وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك عدداً من السلال الغذائية على أسر السجناء ضمن أعمالها المتواصلة لخدمة الأسر والنزلاء والمفرج عنهم.

وأوضح رئيس لجنة تراحم تبوك أحمد الحارثي أن اللجنة تقوم بشكل دوري بتقديم الخدمات لجميع الفئات التي تشرف عليها اللجنة من السجناء والمفرج عنهم والأسر ؛ منها تقديم السلال الغذائية والمستلزمات والحوائج، مبيناً أن اللجنة وزعت 45 سلة غذائية تحتوي على مجموعة من المواد الغذائية، مؤكداً أن اللجنة تستهدف توزيع العديد من السلال الغذائية لتشمل جميع الأسر المسجلة لديها.

وأفاد أن هناك خططاً تنفذها اللجنة قصيرة وطويلة المدى، وذلك لتحقيق أهداف تم وضعها؛ تصب في المقام الأول في مصلحة المستفيدين المقيدين في اللجنة، حيث تشتمل تقديم معونات مادية ومعنوية مختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من توزيع السلة الغذائية توفير متطلبات الأسرة الضرورية التي تخفف من الأعباء المالية عليهم.