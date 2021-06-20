«الصحة»: 12٪ انخفاضا في إصابات #كورونا حول العالم بسبب التوسع في اللقاحات

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إن لقاحات كورونا لها دور كبير في الخروج من الجائحة وإنقاذ الأرواح بطريقة أكبر مما يتصوره معارضو اللقاحات.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”: “التعامل مع ما تبقى من الجائحة وخاصة المتحورات الهامة هو بتسريع التغطية باللقاحات ولحماية عموم المجتمع مع إعطاء أولوية الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة.. ترك الفيروس يصول ويجول لا يقرّه دين ولا عقل”.

وتابع: “الأسبوع الماضي 12٪ انخفاض في كوفيد حول العالم وكان أقل الأسابيع منذ فبراير 2021 ومعظم مناطق العالم في هذا الاتجاه عدا القارة الإفريقية مليارين و 500 مليون جرعة لقاح أعطيت في 180 بلدا مع فروق هائلة بين الدول يتضح معها أثر الوصول للقاحات على مسار الإصابات”.