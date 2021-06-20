ما مصير من يتقاضى راتبين من #التأمينات و#التقاعد بعد عملية الدمج؟

كشف نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عن مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج.

وقال في تصريحات تلفزيوينة: “الأنظمة لم تتأثر.. وقرار الدمج لن يؤثر على ذلك بأي حال من الأحوال”.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أصدر الثلاثاء، قرارا بدمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.

وحسب البيانات المتاحة على السوق السعودية “تداول”، فإن الملكيات الأكثر من 5% في سوق الأسهم، فإن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” تملك حصصا في 17 شركة أكبرها من حيث عدد الأسهم وتشمل (بنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي واستثمار وساب وبنك السعودي الفرنسي والعربي الوطني وبتروكيم وينساب وسابك للمغذيات واتحاد اتصالات).