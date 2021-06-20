“بن نافل” لـ “رئيس اتحاد الكرة” : نأمل أن يكون تفاعلكم بشأن توثيق البطولات جادا وليس أحاديث إعلامية

علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال،فهد بن سعد بن نافل على تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بشأن توثيق بطولات الاتحاد.

وقال بن نافل في تغريدات له: “استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه.

و أضاف: “أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح ، وهذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته.

و كان المسحل قد كشف للرياضية أنهم لم يتلقوا توجيهًا من وزارة الرياضة بشأن توثيق البطولات، لكنه أوضح أن الاتحاد قد بدأ فعليًا في توثيق البطولات، إلا أنهم توقفوا بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى استكمالهم أعمال توثيق والإعلان عن الآلية التي ستتخذ بهذا الأمر.

و أوضح بن نافل في نفس السياق أن رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه؟!، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات..!

و تابع: إن مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة “كورونا” لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها..!

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف للرياضية أن اتحاد الكرة لم يتلقوا توجيهًا من وزارة الرياضة بشأن توثيق البطولات، جاء ذلك ردًا على ما ذكره فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال عبر “يوتيوب نادي الهلال”

وأوضح المسحل أن الاتحاد قد بدأ فعليًا في توثيق البطولات، إلا أنهم توقفوا بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى استكمالهم أعمال توثيق والإعلان عن الآلية التي ستتخذ بهذا الأمر.

وبيّن أن كرة القدم بدأت قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأضاف: “منذ التأسيس عام 1956م حتى الآن هناك تاريخ ثري يستحق التوثيق، وخلال مرحلة التوثيق سنرصد جميع البطولات التي جرت في تاريخ الاتحاد، وسنطلع الجماهير على النتائج، وسنستعين بكل الأشخاص الذين يساعدوننا في هذا المجال من مؤرخين وأشخاص لديهم وثائق”.

وعن بطولات ما قبل تأسيس الاتحاد قال: “بالنسبة لنا اليوم نحن مسؤولون عن اتحاد القدم، أما موضوع بداية كرة القدم في البلاد فيخص أطرافًا عديدة، ولم يكن هناك بطولات كثيرة قبل التأسيس، فأول بطولة لكأس الملك جرت بعد تأسيس الاتحاد، ولن نلغي أي حقبة من تاريخ كرة القدم في السعودية، ولكننا مسؤولون عن اتحاد القدم ويهمنا توثيقه”.

وأرجع رئيس اتحاد اللعبة في البلاد توثيق بطولة كأس الملك من قبل اتحاد القدم، إلى إشرافهم على المسابقة، لافتاً إلى أن الدوري يتبع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وأكد تعاونهم مع الرابطة إذا كان لديهم مرئيات معينة، مبينًا أن التاريخ معروف للجميع تقريبًا خلال 65 أو 66 عامًا، وليس هناك صعوبة في عدم توثيقه، ومن ثم الإعلان عن النتائج بشكل شفاف.