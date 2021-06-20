تصل لـ 20 عاما.. طرح ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة بالشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في عدة أنشطة أبرزها المدارس والأندية والأكاديميات الرياضية والمراكز الترفيهية والمحلات والكافتريات والأسواق والأجنحة الفندقية ومراكز الإسكان النموذجي للعمالة، بالإضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية عبر التأجير المؤقت.

كما طرحت الأمانة لرواد الأعمال فرصة لإنشاء وتشغيل أرض لإقامة ملعب ومراكز رياضية مغطاة متعددة الاستعمالات للاستثمار لمدة 15سنة في مدينة الخبر ويمكن الإطلاع على الفرصة الاستثمارية عبر فرص بوابة الاستثمار البلدي .

وقامت الأمانة أيضا بطرح فرصة أخرى عبر فرص بوابة الاستثمار البلدي لإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز رياضية بالظهران، لمدة استثمار تصل إلى 20 عاما.