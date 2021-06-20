جون باغانو : مشروع البحر الأحمر فريد من نوعه .. وولي العهد يدفعنا لتحقيق الأفضل

قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، إن البحر الأحمر يعتبر آخر الكنوز المخفية في العالم.

وأضاف خلال استضافته في برنامج ” في العلن” أنه مع روعة مناظر الشُّعَبْ المُرجانية في البحر الأحمر سنكون أفضل تجربة غوص في العالم.

وأوضح باغانو أن ولي العهد دائمًا يدفعنا لتحقيق الأفضل في مشروع البحر الأحمر وأن يكون المشروع فريد من نوعه في العالم.

وعن ربط الجزر في مشروع_البحرالأحمر قال: سيتمتع الزوار بنموذج تنقل بين الجزر متعدد الخيارات.

كما نوّه أن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022 والافتتاح الكامل في 2023.