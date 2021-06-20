الوطني للأرصاد يعلن عن التسجيل لعدد من الوظائف

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إمكانية تسجيل الراغبين في الترّشح للوظائف المعلنة من قبل المركز.

وحول شروط التسجيل أوضحت إدارة المركز، أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

– إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

وأضاف أنه يمكن للراغبين الدخول على الرابط التالي لأجل تسجيل رغباتهم: https://ncm.gov.sa/Ar/EService/Recruitment/Pages/Vacancies.aspx