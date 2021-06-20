كوميديا سوداء .. عبد الملك الحوثي من أعلام الهدي بمناهج المليشيا التعليمية في اليمن

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على انتهاك جديد بحق اليمنيين، حيث قامت بتغيير واسع في المناهج التعليمية، بما يتناسب مع أفكار وعقيدة المليشيا.

ورصد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أبرز التغييرات التي أحدثها الحوثيون في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية (الابتدائية).

وأضاف أن التغييرات تركزت على مناهج الصفوف الأساسية، من الأول وحتى السادس، خصوصاً في 4 مواد دراسية هي القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية الوطنية، والتاريخ.

وبحسب التقرير فإن التغييرات تنوعت بين عقائدية وطائفية، وسياسية، وغيرها.

وشملت التغييرات: إضافة أو حذف دروس، تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفق التوجه العقائدي للحوثيين، استبدال الصور الفوتوغرافية التوضيحية برسوم كاريكاتورية، إضافة صور وشعارات الجماعة في المناهج، وتوظيف طائفي لبعض الفقرات

وفي التفاصيل أيضا التي قامت بها المليشيا فإنه في مادة القرآن في الصف الأول الأساسي يظهر إمام المسجد “مسربلاً” والطريق المستقيم هو طريق الأنبياء وأعلام الهدى (عادة ما يوصف عبدالملك الحوثي بأنه علم الهدى).

أما مادة التربية الإسلامية واللغة العربية في الصف الأول فعبارة عن شعارات المولد على المساجد وقصيدة الحروف: “باءٌ بدرٌ بثّ النور”.