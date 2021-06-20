أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة ويؤكد أن المباني الحديثة تساهم في تحسين بيئة العمل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن وجود المباني الحكومية الحديثة يساهم في تحسين بيئة العمل واعطاء الموظف المكان المناسب للإنتاجية بعمله في ظل وجود الكفاءات البشرية التي تقوم بأداء العمل، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري الذي كان حريصا على دعم جهود ادوار القطاعات الحكومية مقدما سموه شكره لمعاليه على تعاونه وحرصه على التواصل المباشر مع جميع القطاعات الحكومية للإجابة على اي تساؤلات.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد افتتح اليوم مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري و وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وفور وصوله قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى, وتجول على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل عن مكونات المبنى ويضم عددا من المكاتب التي جُهّزت بأحدث وسائل التقنية لتمكّن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.

ثم تسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية الجولة هدية تذكارية من رئيس الديوان العام للمحاسبة بهذه المناسبة.

من جهته ثمّن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري لسمو أمير منطقة القصيم افتتاحه المبنى، الذي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي يرعاها بالمنطقة، مشيرا إلى أن جهود أمير القصيم جليّة و واضحة لدعم مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الديوان العام للمحاسبة شارف على استكمال مبانيه ومقراته في مناطق المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتعزيز الإمكانات البشرية ورفع مستوى الاداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لدعم جهود الديوان العام للمحاسبة.