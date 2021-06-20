مسلي آل معمر: بطولات #النصر 45 بطولة سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر #بن_نافل_يكشف_المسحل

علق مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بشأن توثيق بطولات الاتحاد.

وقال في تغريدات على “تويتر” إن بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر، فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عاما، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم.

وأضاف: “ندعم في النصر عمل اتحاد القدم في توثيق البطولات لا طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية”.

وقال: “نريد رصدا لجميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها،فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة)”.

واختتم: “رحب بالتوثيق متى كان احترافيا وشاملا وشفافا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للإتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، وأشدد على الأخيرة”.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف للرياضية أن اتحاد الكرة لم يتلقوا توجيهًا من وزارة الرياضة بشأن توثيق البطولات، جاء ذلك ردًا على ما ذكره فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال عبر “يوتيوب نادي الهلال”.

وأوضح المسحل أن الاتحاد قد بدأ فعليًا في توثيق البطولات، إلا أنهم توقفوا بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى استكمالهم أعمال توثيق والإعلان عن الآلية التي ستتخذ بهذا الأمر.

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال،فهد بن سعد بن نافل في تغريدات له، قائلا: “استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه.

وأضاف: “أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح ، وهذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته.