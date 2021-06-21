“كاف”: أفريقيا ستمضي قدماً في خطة إطلاق #دوري_السوبر

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم امس الأحد، إنه يمضي قدماً في خطط إطلاق دوري السوبر القاري، رغم انهيار مشروع مشابه في أوروبا بعد احتجاجات جماهيرية.

وقال رئيس “كاف” الجديد، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، إن فكرة دوري السوبر، التي طرحها لأول مرة رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، جياني إنفانتينو، ضرورية لتطوير اللعبة في القارة وجعلها مجدية اقتصادياً.

وأضاف في بيان: نحن نقيم الوضع ونجري مناقشات أولية لإطلاق دوري سوبر أفريقي شامل ومدعوم على نطاق واسع ومفيد.

وتابع: تابعنا محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى لإطلاق دوري سوبر أوروبي وسنستفيد من تجربتها والصعوبات التي واجهتها.

وطرح إنفانتينو الفكرة لأول مرة في 2019 وقال إن المسابقة ستتكون من 20 نادياً ثابتاً إلى جانب بعض الأندية التي ستتأهل من مسابقات إقليمية، وتوقع أن تصل الإيرادات المحتملة لدوري السوبر إلى ثلاثة مليارات دولار خلال فترة خمس سنوات.

وقال موتسيبي إن “كاف” يجب أن يناقش فكرة إطلاق مسابقات جديدة للحصول على دخل إضافي للمنظمة نفسها وباقي الاتحادات الأعضاء إلى جانب المساهمة في أن تصبح الكرة الأفريقية أكثر تنافسية على الصعيد العالمي وعلى المستوى الداخلي أيضاً.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي، الذي شغل منصبه في مارس بدلاً من أحمد أحمد، أن “كاف” يحتاج أيضاً إلى تحسين صورته.

وأضاف موتسيبي أنه سيتم اتخاذ خطوات لتطوير الملاعب والحكام والاستعانة بشكل أكبر بنظام حكم الفيديو المساعد.

وكان “كاف” قرر منذ عامين إلغاء صفقة قيمتها مليار دولار لبيع حقوق البث التلفزيوني والتسويق مع شركة لاغاردير ولا يزال النزاع القانوني مستمراً ما تسبب في توقف بعض المحطات عن بث المباريات.

وقال موتسيبي: الأمور المتعلقة بكاف والحقوق الإعلامية والبث تحظى باهتمام كبير لأنها تعد مصدراً مهماً للتمويل.