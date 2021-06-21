أكثر من 73 ألف مراجع لأقسام الأشعة بمستشفيات حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدمة الأشعة لـ73,131 مراجعاً للربع الأول من عام 2021 إذا بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام 28,632 مراجعاً.

فيما بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة بمستشفى حفر الباطن المركزي 27,279 مراجعاً ووصل عدد مراجعي مستشفى الولادة والأطفال 11,529 مراجعًا وتجاوز عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى القيصومة العام 2,769 مراجعاً وبلغ مراجعي مركز طب الأسنان التخصصي 2,085 مراجعاً وتخطى عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى السعيرة العام 743 مراجعاً ليصل عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية 84 مراجعاً ووصل عدد مراجعي الأشعة بمستشفى الرعاية المديدة 10 مراجع.