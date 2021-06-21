ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت” صوب 74 أسعار النفط اليوم، خام برنت،

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأثنين،فوق 73 دولارًا للبرميل، عقب انتهاء محادثات القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي دون اتفاق، الأمر الذي أعقب انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 72 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت مجدداً صوب 74 دولاراً للبرميل بعد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وقد أرجأ دبلوماسيون الجولة السادسة من الاجتماعات، لوجود ثغرات كبيرة متبقية قبل إصلاح الاتفاق، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاق النووي.

وارتفع النفط الخام بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، مع خروج الاقتصادات الكبرى من القيود وعمليات الإغلاق بعد توسيع عمليات التطعيم بلقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم. وانتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا. وتجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء كما تظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية المميتة التي قوضت اقتصادها.