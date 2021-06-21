الأعلى منذ 18 شهر.. ارتفاع استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو 2021 إلى 2.31% من إجمالي السوق، مقارنة ﺑ2.29% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 160.9 مليون ريال تمت خلال الأسبوع، لتبلغ قيمة ملكيتهم 224.5 مليار ريال.

وتُعد ملكية الأجانب غير المؤسسين خلال الأسبوع الماضي الأعلى منذ 18 شهرا، وذلك منذ إدراج شركة أرامكو.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين