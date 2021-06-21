عاجل… إصابات كورونا حول العالم قرابة 178.5 مليون

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى قرابة 178.5 مليون إصابة، بينما زاد عدد الوفيات جراء الوباء على 4 ملايين حالة وفاة، فيما بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها للسكان في مختلف أنحاء العالم أكثر من 2.6 مليار جرعة لقاح.

وأظهر مركز جامعة جونز هوبكينز لرصد فيروس كورونا في العالم أن عدد الإصابات وصل، حتى الساعة السادسة والنصف صباح، اليوم الاثنين، بلغ 178,432,437 إصابة في مختلف أنحاء العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول التي سجلت إصابات بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 33,541,889 إصابة، وجاءت الهند ثانية، وسجلت 29,881,772 إصابة، ثم البرازيل في المركز الثالث، وسجلت 17,927,928 إصابة.

وعلى صعيد الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ارتفع العدد في مختلف أنحاء العالم إلى 4,019,988 حالة وفاة.

وجاء الولايات المتحدة أولى من حيث الوفيات جراء فيروس كورونا، وسجلت 601,826 حالة وفاة، وتلتها البرازيل، وسجلت 501,825 وفاة، ثم الهند وسجلت 386,708 حالة وفاة.

سجلت الهند اليوم ، 53256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1422 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 29.935.221 إصابة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 388.135 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.