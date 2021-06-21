تعيين عمر حريري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2021.

ويمتلك حريري خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ العام 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل اكسبريس.

ويتولى حريري عضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان في كل من؛ استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.