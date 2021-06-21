رصد 738 مخالفة ومصادرة واتلاف 894 كلجم مواد غذائية بحفر الباطن

نفّذت أمانة حفر الباطن 13685 جولة رقابية خلال شهر شوال الماضي على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المحافظة، أسفرت عن تحرير 726 مخالفة للاشتراطات البلدية و 12 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بمنع انتشار فايروس “كورونا”، إضافة إلى مصادرة واتلاف 894 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

كما رفعت الأمانة 13080 طناً من المخلفات مجهولة المصدر، وإزالة 9140 طناً من النفايات، وإصلاح 906 أعمدة إنارة، وإنجاز 883 بلاغاً، إلى جانب تنفيذ 1323 من أعمال الأرصفة.

وأكّدت أمانة حفر الباطن استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف رفع مستوى الجودة الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الإصحاح البيئي والنظافة العامة في المحافظة، مهيبة بالجميع الإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.