إغلاق قاعة أفراح خالفت إجراءات كورونا بجازان

أغلقت الفرق الميدانية المختصة بأمانة منطقة جازان وبالتنسيق مع ‏شرطة المنطقة؛ ممثلة في الدوريات الأمنية، قاعة أفراح خالفت إجراءات كورونا الاحترازية، مساء أمس واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وتم تسجيل مخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩ و تطبيق الأنظمة والتعليمات وتسجيل مخالفة مالية على منصة امتثال، كما تم غلق المنشأة .

وأكدت الأمانة استمراراها في متابعة المنشآت المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، طالبة من جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم رصدها على منصه البلاغات الالكترونية او على الرقم الموحد ٩٤٠ .