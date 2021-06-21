قال الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب في كأس العالم قطر 2022 دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

وأوضح بن خليفة وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق”، أنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فإنه لن يتم السماح بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس.

وأشار إلى أن قطر تجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر، لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.