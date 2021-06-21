معونات سعودية عاجلة للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجاً في بنغلاديش

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,254 سلة غذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية بنغلاديش، استفاد منها 21,270 فرداً، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

حيث جرى توزيع 3,254 سلة غذائية في مدينة أوخيا بمقاطعة كوكس بازار استفاد منها 16,270 فرداً، كما جرى توزيع 1,000 سلة غذائية في طنفي بارا وباتيل باري بمقاطعة دكا استفاد منها 5,000 فرد.

ويهدف المركز إلى توزيع وتأمين 80 ألف سلة غذائية لـ 500 ألف فرد من اللاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجاً في بنجلاديش، وذلك دعماً لخطة الاستجابة السريعة للتخفيف من معاناتهم.