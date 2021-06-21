بالصور: الأمير منصور بن محمد يتفقد سير أعمال مشروع تطوير مطار حفر الباطن

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن سير أعمال مشروع تطوير مطار حفر الباطن.

وكان في استقبال سموه لمشروع التوسعه مساعد الرئيس للمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني د. عيد المطيري وسعادة أ. جلبان الجلبان الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب التنفيذي، والاستاذ مشعل بن عبدالله الشريع رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذه للمشروع.

واطلع سموه على خطة سير عمل المشروع، ونسبة الانجاز ، واستمع لشرح مفصل عن الاعمال المستقبلية التطويرية القادمة ومن ضمنها مشروع تنفيذ مبنى صالة كبار الزوار والمكتب التنفيذي، والمباني المساندة، بالإضافة إلى التحديثات التي تم ادخالها على المخطط العام للمشروع بعد ان تم استيعاب كافة الملاحظات عليه.

وشدد سموه على حرص سمو امير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله على سرعة الانجاز حسب ما هو مقرر له تمهيدا لافتتاح مشروع توسعة المطار خلال الاشهر القادمة باذن الله.

وفي نهاية الجولة شكر سموه معالي رئيس الهيئة وكافة المسئولين فيها على اهتمامهم بالمشروع، وتذليل كافة العوائق لضمان سرعة التنفيذ.