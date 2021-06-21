رصد 272 مخالفة وإغلاق 9 منشآت بالحدود الشمالية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها ممثلة في فرق الرقابة الصحية 5714 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال أسبوعين, وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد, أسفرت عن رصد 272 مخالفة وإغلاق 9 منشآت.

وأكدت أمانة المنطقة استمرار الحملات الميدانية المكثفة، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية, لافتةً إلى أن استقبال البلاغات والمخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال بالرقم الموحد 940