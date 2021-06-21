غرامة 51 ألف ريال والسجن 7 أشهر ونصف لـ8 متورطين بإصدار شيكات دون رصيد

شهّرت وزارة التجارة بـ8 أشخاص بعد صدور أحكام بحقهم تضمنت السجن مدداً تبلغ 7 أشهر ونصف، وتغريمهم 51 ألف ريال، وذلك لتورطهم بإصدار شيكات دون رصيد.

وشملت العقوبات الصادرة بحق المتورطين التشهير بهم جميعا على نفقاتهم، وغرامات تراوح بين 1000 ريال و20 ألف ريال، والسجن فترات تراوح بين 45 يوما و3 أشهر.

ووفقا لما نشرته وزارة التجارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)، فقد جاءت العقوبات كالتالي:

«س.م.ع.ح»: غرامة 5 آلاف ريال، والتشهير على نفقته

«ح.س.س»: 3 عقوبات بالسجن (3 أشهر، و45 يوما، وشهرين)، وغرامات مالية (2000 ريال، و7 آلاف ريال، و1000 ريال)، مع التشهير على نفقته

«ف.خ.ز»: غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته

«ح.ع.ع»: غرامة مالية 2000 ريال، مع التشهير على نفقته

«ب.ح.م»: غرامة مالية 2000 ريال مع التشهير على نفقته

«ر.ع.ع»: السجن لمدة شهر، مع التشهير على نفقته

«م.ع.ف»: غرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته

«م.ع.ر»: غرامة مالية 20 ألف ريال مع التشهير على نفقته