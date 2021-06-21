اجتماع فيينا يستعرض مبادرة الرياض لتأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في فيينا السيدة غادة والي ، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة النمساوية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرة الرياض لتأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، والتي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد مطلع شهر يونيو الجاري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.