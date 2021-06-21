بنك أوف أمريكا: أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل

توقع “بنك أوف أمريكا”، في تقرير له ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل، مع تعافي الطلب في ظل التعافي الاقتصادي.

وأوضح البنك، أن الاستهلاك العالمي للنفط سيواصل تجاوز الإمدادات في 2022، مع تعزيز التعافي الاقتصادي من الوباء لاستهلاك الوقود، بينما تعيق مخاوف بيئية الاستثمار في الإنتاج الجديد.

ووفقًا لما نقلته “بلومبرج”، أشار “فرانسيسكو بلانش” مدير أبحاث السلع لدى البنك الأمريكي إلى أن هناك وفرة في الطلب الكامن الجاهز للانطلاق.

وأوضح البنك أن استهلاك النفط سيرتفع العام المقبل، حتى إذا لم تؤثر تنامي شعبية العمل عن بعد على استهلاك الوقود بقدر ما هو متوقع، وأضاف “بلانش” أن العمل من المنزل يعني العمل من السيارة في الكثير من الحالات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك أن الإمدادات الجديدة ستظل مقيدة، لأن المساهمين سيضغطون على الشركات الرئيسية للاستثمار في الطاقة المتجددة، أو يضغطون على شركات النفط الصخري لإعاد