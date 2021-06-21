تمكن رجال الأمن من إيقاف أكثر من 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في نوفمبر 2017 حتى يونيو من العام الجاري.

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة أكثر من 116 ألف شخص بنسبة 43% من الجنسية اليابانية، و54% من الجنسية الإثيوبية، و3% من الجنسيات المختلفة.

كما تم ضبط أكثر من 9500 شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، في حين وصل إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين إلى 8222 شخصا.

وفي السياق ذاته، قال متحدث المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، لـ”الإخبارية”، إنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقله داخلها أو توفير مأوى أو يقدم له مساعدة بأي شكل من الأشكال، بالسجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به، فضلا عن أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.