“فلكية جدة”: الشمس تدخل كوكبة “التوأمان” اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الانقلاب الصيفي اليوم الإثنين عند الساعة 06:32 صباحا بتوقيت السعودية بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وفي تلك اللحظة، كانت الشمس أمام كوكبة الثور.

بعد ذلك بساعات في نفس اليوم عند حوالي الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية، عبرت الشمس متنقلة من كوكبة الثور إلى كوكبة التوأمان لذلك أشرقت الشمس صباح اليوم بالقرب من حدود الثور والتوأمان.

بسبب حركة الأرض التي تسمى الترنحية تتحرك الشمس ظاهريا دائما على طول دائرة البروج، ويبلغ طول دورة هذه الحركة 26,000 سنة.

حركة الشمس باتجاه الغرب وبالتالي بالنسبة لخلفية النجوم في دائرة البروج تظهر الشمس في كل انقلاب باتجاه الغرب قليلاً من شمس الانقلاب في العام السابق.

قبل 32 عامًا في عام 1989، كانت الشمس أمام كوكبة التوأمان في يوم انقلاب الصيفي على الحافة الغربية للكوكبة في كوكبة الثور (غرب التوأمان) تقريبًا، بعد ذلك تحركت الشمس (ظاهريا) غربًا، وفي العام التالي 1990، سطعت الشمس بالفعل أمام كوكبة الثور عند الانقلاب الصيفي.

وهناك 12 كوكبة نجمية في دائرة البروج وتستمر الدورة 26,000 سنة لذلك سنرى الشمس يتكرر سطوعها أمام كوكبة الثور في الانقلاب الصيفي لسنوات عديدة قادمة ولن تعبر حدود الكوكبة النجمية مرة أخرى حتى العام 4609 وذلك عندما تنتقل شمس الانقلاب الصيفي إلى كوكبة الحمل الواقعة إلى الغرب مباشرة من كوكبة الثور.

ويوضع في الاعتبار أننا نتحدث عن الكوكبات النجمية – وليس العلامات التنجيمية – من دائرة البروج فالعلامات ثابتة بالنسبة لنقاط الانقلاب والاعتدال، لذلك من الناحية التنجيمية، تحتل الشمس النقطة الأولى من (علامة) السرطان في انقلاب الصيفي، بغض النظر عن أي كوكبة نجمية تقع خلف الشمس في السماء في هذا الوقت.

أيضًا من الناحية التنجيمية، تصل الشمس إلى النقطة الأولى من (علامة) الأسد عندما تقع على بعد 30 درجة شرق نقطة الانقلاب الصيفي على طول المسار الظاهري للشمس – بغض النظر عن الكوكبة النجمية التي تقع خلف الشمس.

من ناحية أخرى، تتحرك نقاط الانقلاب والاعتدال ببطء ولكن بثبات باتجاه الغرب بالنسبة إلى الكوكبات النجمية في دائرة البروج، لتصنع دائرة كاملة عبر الكوكبات النجمية في حوالي 26,000 سنة.

يذكر أن حركة الشمس أمام الكوكبات النجمية ضمن دائرة البروج ظاهرية وليست حقيقيه وإنما هي ناتجة عن دوران الأرض حول الشمس، فعندما تصبح الأرض على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما يقال إن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه على الرغم من أن هذا الاصطلاح خاطئ علميا.