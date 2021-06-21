توضيح من «الموارد البشرية» بشأن تجمع ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، جاء احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، مؤكدة أنهم طالبوا بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضافت في بيان صحفي نشرته على “تويتر”، أن الـوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي

القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمين.

وأكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.