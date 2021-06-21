الحكومة اليمنية: هجوم مليشيا الحوثي الهستيري على المملكة يؤكد رفضها  للحلول السلمية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مؤخرا لعملياتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، واستهدافها المتواصل للأحياء السكنية في المناطق المحررة، وهجماتها الإرهابية المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، تقويض لجهود التهدئة ورفض صريح للحلول السلمية.

وأضاف الإرياني أن التصعيد الهستيري والخطير يؤكد مضي مليشيا الحوثي في مخططها الانقلابي، وانقيادها الكامل خلف الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية الرامية لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، والاستهتار بالإجماع الدولي والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.