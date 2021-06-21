رئيس البرلمان العربي يؤكد محورية الدور السعودي والمصري في دعم القضايا العربية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، محورية الدور السعودي والمصري في دعم القضايا العربية على أسس وثوابت السياسة الراسخة، والتي ترتكز على البناء وصوت الحكمة والعقل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال العسومي خلال محاضرة نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي اليوم إن القضية اليمنية تتصدر أولويات البرلمان العربي انطلاقًا من دوره في دعم واستقرار ووحدة اليمن، مُحذّرًا من استمرار التدخلات الإيرانية التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لليمن وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني بوقوف البرلمان العربي إلى جانب الشعب اليمني في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مُحذّرًا من مخاطر استمرار التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وفي الشأن اليمني بشكل خاص.

من جهته، شدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى على أهمية الدور المصري السعودي بوصفهما قوة محورية في المنطقة العربية يستطيعان بتكاتفهما وبتكاتف الدول العربية معهما مجابهة كل التدخلات الإقليمية في المنطقة، داعيًا إلى الدعم والتضامن مع الشعب اليمني.