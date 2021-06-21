غلق 42 منشأة تجارية بالباحة مخالفة للإجراءات الوقائية

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوعين الماضيين 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة قد نفذت 10156 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 465 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق العقوبات، من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.