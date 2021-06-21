إصدار جدول مباريات الدور النهائي من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

أصدرت إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم, جدول مباريات الدور النهائي من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020 – 2021.

وقُسمت الفرق الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق، تخوض مبارياتها بنظام الدوري، حيث تضم المجموعة الأولى كل من فرق الاتفاق، العرض، الفاو وطويق، فيما تضم المجموعة الثانية فرق القادسية، مصدة، الثقبة والعلمين.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي في المنطقة الشرقية خلال المدة من 29 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.