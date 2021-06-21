هذه المناطق الأقل عرضة للإكتئاب بالمملكة .. ومتخصصون يكشفون السبب لـ “الوئام”

كشف موقع جمعية شارك للأبحاث الصحية عبر موقعه الرسمي عن معدل مؤشر الصحة النفسية في السعودية من الربع الثاني لعام ٢٠٢١م الصادر من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

و أكد المؤشر أن سكان منطقة حائل ونجران الأقل عرضة للاكتئاب، حيث جاءت منطقة حائل كأقل نسبة بمعدل 13.7 % ، ومنطقة نجران بمعدل 18.7%.

وقال الأخصائي النفسي الأستاذ ماجد الطريفيلـ “الوئام” إن الأكتئاب متعلق بالتوعية والتثقيف الذي يساعد كثيراً من الحد والوقاية من الاكتئاب، ناهيك عن ممارسة الرياضة بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة.

وأكد الطريفي على عدم وجود وسيلة تضمن عدم الإصابة بالاكتئاب، إلا انه ينصح بالبدء بممارسة التمارين الرياضية بشكل تدريجي حتى الوصول إلى الهدف المرجو، وهو ممارسة تمارين متوسطة في الشدة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

وأضاف : يساعد الأكل الصحي مثل الخضراوات والفواكه والزيوت الصحية في تحسين الحالة النفسية، بالمقابل فإن تناول الأطعمة المصنعة، والدهون المتحولة، والمشروبات الغازية وغيرها من الأكل الضار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الاكتئاب.

فيما أشارت الأخصائية النفسية، الأستاذة فلحاء الشمري، إلى أن الإكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسيه انتشاراً، وأن المفاهيم الخاطئه في المجتمع حول هذا الاضطراب كانت ضمن المسببات، ولكن انتشار الوعي بشكل أكبر عن ماهيه الاضطرابات النفسية بشكل عام وتحديداً الاكتئاب كان له دور في تقليص عدد المصابين، ولكن علينا أن ندرك أن الانسان معرض للضغوطات والحزن بشكل طبيعي لا يصل إلى حد الإصابه بالاكتئاب.

وأوضحت أنه بمجرد تغيُّر المزاج بحاله من الحزن الطبيعية يعتبرها البعض أنها حالة من الأكتئاب، وهذا مفهوم خاطئ، لذا يجب مراعاه المعايير العلمية العالميه قبل اطلاق الحكم بالاصابه بالاكتئاب والتي من أبرزها أن يشعر الانسان بأعراض الاكتئاب المعروفه لأكثر من ثلاثة اشهر متصله، وعدم اللجوء للمعلومات العامه واسقاطها على النفس بل يجب أخذ المعلومات من المختصين.