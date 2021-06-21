فيصل بن فرحان يبحث مع مستشار #النمسا أبرز المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية

استقبل مستشار جمهورية النمسا الاتحادية سيباستيان كورتس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وجرى خلال الاستقبال عقد مباحثات ثنائية ناقش فيها الجانبان العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون بكافة المجالات، كما تطرق الجانبان إلى حرص القيادتين في البلدين الصديقين للمضي قدماً بالعلاقات المشتركة نحو آفاقً أرحب، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.