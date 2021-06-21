قوات الباسيج تحرق شركة نفط  ابتهاجا بتنصيب” رئيسي”

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فضيحة لقوات الباسيج الإيرانية، والتي قات بحرق شركة نفط بطريق الخطأ أثناء احتفالها، بفوز الرئيس الإيراني ” إبراهيم رئيسي”، المدعوم من المرشد الإيراني على خامنئي.

وبحسب ما تم تداوله فقد أطلقت الباسيج الألعاب النارية و قنابل تنویر من أجل تعيین إبراهیم رئیسي، واشتعلت النيران في مستودع شركة النفط.

وقد اشتعلت النيران في مستودع شركة النفط الواقع في بوابة الأحواز.

يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباکات للیوم الثاني علی التوالي في مدینة یاسوج، حيث انطلقت الاشتباکات منذ یوم أمس بين أهالي ياسوج والقوات القمعیة احتجاجا على عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الرئاسية.