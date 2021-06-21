22 يونيو يوما عالميا للإبل #اليوم_العالمي_للإبل

أعلن فهد بن حثلين، مؤسس ورئيس منظمة الهجن الدولية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل،عن تخصيص يوم 22 يونيو كيوم عالمي للإبل

وقال بن حثلين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “دعمنا في المنظمة تخصيص يوم عالمي للإبل (22 يونيو) من كل عام للتذكير بالإرث الكبير للإبل.

كما أعلن بن حثلين عن استضافة الدكتور عبدالرازق ككر مؤسس اليوم العالمي للإبل في محاضرة للتحدث عن أهمية هذا اليوم لدعم فعاليات وانشطة الإبل في العالم.

و تقيم المنظمة الدولية للإبل الندوة الدولية الثالثة بالشراكة مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمناسبة اليوم العالمي للإبل