النفط يكسر حاجز 75 دولاراً لأول مرة منذ أكثر من عامين

كسر سعر خام برنت سقف 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وسط مؤشرات على تضييق سريع في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة في لندن فوق هذا المستوى في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع في أربعة أسابيع.

وارتفع سعر برنت بأكثر من 40٪ هذا العام، حيث أن الانتعاش القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا يدعم زيادة استهلاك الوقود، على الرغم من أن عودة الفيروس في أجزاء من آسيا تذكير بأن التعافي سيكون غير متساو.

وقد يرتفع سعر النفط الخام العالمي إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل، مع انتعاش الطلب على السفر، وفقًا لـ Bank of America Corp.

قالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights: “أصبح التفاؤل بالطلب راسخًا الآن، وأصبح تشديد السوق في دائرة الضوء إلى حد كبير.. إذا كان هناك توقف مؤقت في هذا الارتفاع، فمن المحتمل أن يأتي من جانب العرض”، بحسب ما نقلته “بلومبرغ”.