المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل يعد مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور مجدداً أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يُعد مخالفة مرورية.

ونصحت الإدارة قائدي المركبات بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة، وإغلاقها بشكل جيد بعد النزول منها.

يُشار إلى أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.