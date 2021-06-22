ميسي يسجل رقماً قياسياً مع الأرجنتين

وصل ميسي أمام باراجواي إلى مباراته الدولية رقم 147، ليعادل رقم خافيير ماسكيرانو القياسي، في عدد مرات تمثيل الأرجنتين.

ويأتي هذا الإنجاز مع نهاية موسم مليء بالأحداث للاعب (34 عاماً).

وقال ميسي قبل عام واحد إنه يريد الرحيل عن برشلونة، قبل أن يؤكد استمراره لنهاية الموسم.

ولم يحدد ميسي مصيره في الموسم المقبل بشكل رسمي، لكن الشيء المؤكد هو موقعه في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني.

وتحدث ميسي بصراحة عن رغبته في الفوز بلقب مع الأرجنتين، وتعزيز سجله الذي شهد الفوز بكل لقب ممكن تقريباً مع ناديه الإسباني.

ولم تحرز الأرجنتين أي لقب كبير منذ الفوز بكوبا أمريكا في 1993، ويرغب ميسي في إنهاء هذا الصيام الطويل.

وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة في 16 مباراة متتالية، ورغم قوة البرازيل صاحبة الأرض، يتمسك رفاق ميسي بمحاولة التقدم في المسابقة، وحصد اللقب القاري.