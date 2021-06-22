37.7 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. والسعودية بين الأكثر تعافيًا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بدول الخليج 37.7 مليون جرعة، فيما جاءت السعودية من بين الدول الأكثر تعافيًا من فيروس كورونا.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إجمالي الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، اقترب من 16 ألف حالة، فيما تجاوزت حالات التعافي مليوني حالة والاصابات 2.1 مليون حالة، وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى الاثنين.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,165,160)، وإجمالي حالات التعافي (2,064,924) وإجمالي الوفيات (15,966)، وإجمالي اللقاحات المعطاة (37,783,044) جرعة.

وأضاف ان نسبة التعافي من كورونا بلغت في قطر 98.9%، وفي البحرين 96.8%، وفي الامارات 96.6%، وفي السعودية 96.2%، وفي الكويت 94.2%، وفي سلطنة عمان 87.9%.