179.55 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19 ارتفاع عدد الإصابات إلى 179 مليوناً و554 ألفاً و219 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و888 ألفاً و850 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 164 مليوناً و259 ألفاً و684 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت الهند، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، و1167 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 29.98 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 389302 وفاة.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و77 وفاة.

وأفاد معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و722782 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 90472 وفاة.