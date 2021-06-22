أمريكا تبحث خروج القوات الأجنبية من #ليبيا

اجتمع قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال ستيفن تاونسند، مع ممثلي حكومة الوحدة الوطنية ورئيس أركان الجيش اللواء محمد الحداد.

وبحسب موقع “أفريكوم” ناقش اللقاء ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور، كما استعرض الجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وبحث إمكانية توسيع فرص التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن اللقاء عقد في المغرب ضمن فعاليات تمرين الأسد الأفريقي 21 والذي جاء بمشاركة العديد من القادة العسكريين في البلدان الأفريقية بغرض بناء الاستعداد وبناء وتعزيز الشراكات.

ويُعقد في العاصمة الألمانية برلين غداً الأربعاء “مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا” على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، وتشارك فيه لأول مرة الحكومة الانتقالية الليبية.