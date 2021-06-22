الأهلي يقترب من التعاقد مع براداريتش

اقترب النادي الأهلي من ضم مدافع فريق كالياري الإيطالي، الكرواتي فيليب براداريتش، والذي قضى فترة إعارة الموسم الماضي مع فريق العين.

وذكرت صحيفة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض حسم الصفقة خلال 48 ساعة، كما أوضحت أن ناديا ضمك والحزم دخلا في مفاوضات مع اللاعب.

وأضافت: اللاعب الكرواتي شارك في 25 مباراة مع العين الموسم الماضي، كما أن إحصائياته وأرقامه مع الفريق دفعت الأهلي للدخول على خط المفاوضات للتعاقد معه”.

وكانت تقارير صحافية كرواتية، أكدت رغبة برادريتش في البقاء في السعودية، حيث يعيش مع عائلته حالياً.

وسبق لبراداريتش المشاركة مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث وصل فريق بلاده للمباراة النهائية قبل الهزيمة 2-4 أمام فرنسا.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في المركز الخامس، برصيد 44 نقطة.