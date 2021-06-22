عاجل… فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات ضمن حمى المشاعر بمكة

باشرت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الشركة السعودية للكهرباء أعمال فصل التيار الكهربائي عن معارض بيع وشراء السيارات والتي تقع ضمن حمى المشاعر بمكة المكرمة، ووجهت المُلاك بإنهاء إجراءات عقاراتهم نظاماً لدى الجهات المختصة.

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت قبل عدة أشهر في نقل معارض السيارات بالعابدية، إلى مدينة السيارات بالعكيشية التي تحوي مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى على مساحة تتجاوز الـ4.5 مليون متر مربع.

كما تضم المدينة 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية