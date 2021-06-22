رئيس الاتحاد السعودي يستبعد خوض مباريات ودية قبل تصفيات المونديال

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن المنتخب السعودي ربما لن يخوض مباريات استعدادية لتصفيات الدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2022.

وأوضح المسحل في تصريحات صحافية نشرت اليوم الثلاثاء بالقول: “ضيق الوقت سيلعب دوراً في عدم قدرة الفريق على خوض مباريات ودية أو تجريبية قبل تصفيات المونديال”.

وأضاف: اللاعبون سيخضعون للراحة في الوقت الحالي، بعد ضغط المباريات في الفترة الماضية، مع ختام منافسات الدور الثاني للتصفيات، قبل العودة لخوض مباريات الدور الثالث ابتداءاً من سبتمبر المقبل.

وتابع المسحل: القرار يعود في النهاية للفرنسي هيرفي رينار”، مؤكداً أنه ينتظر قرعة تصفيات الدور الثالث، والتي تقام في الأول من يوليو المقبل.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى الدور الثالث المؤهل لنهائيات كأس العالم، وذلك بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، كما ضمت المجموعة إلى جانبه منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، وسنغافورة، واليمن.